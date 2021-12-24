Захарова заявила о нахождении четырех тысяч американских инструкторов на линии соприкосновения в Донбассе

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 10 тысяч западных военных инструкторов находятся на Украине на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, уточнив, что четыре тысячи инструкторов прибыли из США.

«Да, возможно, это нарушало бы минские договорённости, но практика на земле, ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей в пользу мирного процесса. Но ведь всё ровно наоборот», - заявила дипломат, отметив, что «было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась», однако всё наоборот.

Напомним, днем ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что в последнее время складывается впечатление о намерении Киева начать третью военную операцию в Донбассе. Глава государства обратил внимание на то, что на Киев все чаще звучит слово «война». Однако в украинского МИД ответили, что слова российского лидера не соответствуют действительности, добавив, что незалежная стремится только к миру.