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Общество24 декабря 2021 11:16

Суд в Москве назначил Google оборотный штраф 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного контента

Штраф назначил Мировой суд в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Google назначен оборотный штраф 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного контента

Google назначен оборотный штраф 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного контента

Фото: REUTERS

Мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого принял соответствующие решение.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП», - говорится в сообщении суда, где уточнили, что компании было назначено наказание в виде административного штрафа, размер которого составил 7 221 916 235 рублей.

Как писал сайт kp.ru, российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 млн рублей с начала текущего года. Все компании были привлечены к ответственности за неудаление запрещенного контента. Согласно приведенным данным, Google получил штрафы на 37,5 млн рублей, Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, а TikTok – на 4,1 млн рублей.