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Политика24 декабря 2021 11:27

Захарова сообщила о попытках Украины легализовать иностранных военных в Донбассе

Дипломат отметила, что иностранные инструкторы занимаются подстрекательством в Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова сообщила о попытках Украины легализовать иностранных военных в Донбассе

Захарова сообщила о попытках Украины легализовать иностранных военных в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев пытается легализовать присутствие иностранных военных в Донбассе, Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, указав на то, что иностранные инструкторы накануне получили право на приобретение украинского гражданства в упрощенном виде.

Дипломат заявила, что таким образом Киев пытается не просто легализовать находящихся на Украине иностранных военных, но и обойти требования Минских соглашений о «выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины», отметив, что иностранные инструкторы занимаются подстрекательством в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, Захарова также заявила о нахождении на территории Украины 10 тысяч западных военных инструкторов, уточнив, что четыре тысячи из них прибыли из США. Кроме того, дипломат заявила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.