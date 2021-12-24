В США считают, что НАТО нанесет удар России с Черного моря в случае «агрессии» против Украины

США способны нанести серьезный удар России с Черного моря, уверен местный журналист Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель The National Interest Крис Осборн считает, что Соединенные Штаты способны нанести серьезный удар России с Черного моря в случае «вторжения» РФ на Украину.

Специалист считает, что американская армия должна использовать ракеты Tomahawk, авианосцы F-35 моделей C и B.

- Большая масса российских Сухопутных войск может оказаться уязвимой для крупной авианосной кампании при условии достижения превосходства в воздухе. В России эксплуатируются истребители-невидимки пятого поколения Су-57. Но существуют ли они в достаточном количестве, чтобы оказать реальное влияние? — написал эксперт.

По мнению Осборна, такой маневр необходим, чтобы отвлечь Россию от «второго фронта» в случае «вторжения» на Украину. По мнению специалиста, американский флот превосходит российский.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении». До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.