Борт Саратов - Москва подал сигнал ЧП

Лайнер подал сигнал ЧП и пошел на снижение / Фото: flightradar24

Самолет Boeing 737, следующий по маршруту Саратов - Москва подал сигнал чрезвычайного происшествия в 14:26 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные ресурса flightradar24.

Как следует из информации ресурса, воздушное судно уже преодолело больше половины маршрута. Оно должно было приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Что именно стало причиной подачи сигнала, пока неизвестно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, лайнер после подачи тревожного сигнала пошел на снижение. Это произошло над Рязанской областью.

Как ранее писал сайт kp.ru, транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Волгоград - Петербург в аэропорту Пулково, в ходе которой никто не пострадал. Причина, по которой командир рейса FV 6116 подал сигнал бедствия, оказалась технической – прокуратура указывает на неисправность элементов крыла.