Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 декабря 2021 12:26

Путин поручил защитить от роста цен людей с небольшими доходами

Президент РФ Путин заявил, что власти должны подавить инфляцию
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Путин поручил защитить доходы россиян от инфляции.

Путин поручил защитить доходы россиян от инфляции.

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти страны должны сделать все, чтобы подавить инфляцию и защитить людей от роста цен. Прежде всего это касается тех, чьи доходы невелики, уточнил он. Путин также отметил, что в РФ выросла не только инфляция, но увеличились и реальные располагаемые доход граждан. Об этом он говорил на итоговом заседании правительства в пятницу 24 декабря.

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - сказал президент.

Также президент РФ поручил председателю правительства Михаилу Мишустину заняться решением региональных проблем, о которых шла речь на пресс-конференции 23 декабря.

Подробнее о большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря читайте здесь на kp.ru.