Путин поручил защитить от роста цен людей с небольшими доходами

Путин поручил защитить доходы россиян от инфляции. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти страны должны сделать все, чтобы подавить инфляцию и защитить людей от роста цен. Прежде всего это касается тех, чьи доходы невелики, уточнил он. Путин также отметил, что в РФ выросла не только инфляция, но увеличились и реальные располагаемые доход граждан. Об этом он говорил на итоговом заседании правительства в пятницу 24 декабря.

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - сказал президент.

Также президент РФ поручил председателю правительства Михаилу Мишустину заняться решением региональных проблем, о которых шла речь на пресс-конференции 23 декабря.

Подробнее о большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря читайте здесь на kp.ru.