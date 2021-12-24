МИД Украины сообщил о желании принять участие в переговорах РФ и США по гарантиям безопасности

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Незалежная должна принять участие в переговорах Соединенных Штатов Америки, НАТО и России по гарантиям безопасности.

- Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему, — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты на переговорах с российской стороной по гарантиям безопасности пока не готовы пойти на компромисс в части отношений с союзниками по НАТО. По словам американского дипломата, на данный момент есть предварительные условия для дипломатии, к которой Америка и ее союзники по альянсу стремятся. Он также добавил, что российская сторона из опыта своих отношений со Штатами знает о фундаментальных ценностях, в отношении которых в Вашингтоне не готовы искать компромиссы.