Детский омбудсмен предложила МГУ обучать 9-летнюю Алису Теплякову по индивидуальному плану

Алиса Теплякова Фото: скриншот видео

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала инцидент с отцом 9-летней студентки МГУ Алисой Тепляковой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию kp.ru.

- О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ, — гласит текст сообщения.

Львова-Белова указала на то, что случай обучения 9-летнего ребенка в вузе уникальный и вызывает беспокойство у экспертов, в том числе и у нее. Повышенное внимание к Алисе может отрицательно сказаться на ней, считает омбудсмен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 ноября папа девочки Евгений Тепляков явился в МГУ, чтобы «разобраться с преподавателями», устроил грандиозный скандал и напал на заведующего кафедрой, прорывался через охрану. Дело в том, что Алиса во вторник сдавала экзамен и получила плохую оценку, это и привело ее отца в ярость. В психфаке назвали действия отца девочки «неадекватными». В МГУ также заявили, что появляющиеся в СМИ сообщения об успехах Алисы Тепляковой во время обучения оказались неправдой. Кроме того, Алиса отсутствовала на большей части занятий.