Факультет психологии МГУ назвал «неприемлемыми неадекватные действия» отца Алисы Тепляковой

9-летняя Алиса Теплякова Фото: Кадр видео

Факультет психологии МГУ имени Ломоносова официально прокомментировал инцидент с участием отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 ноября папа девочки Евгений Тепляков явился в МГУ, чтобы «разобраться с преподавателями», устроил грандиозный скандал и напал на заведующего кафедрой, прорывался через охрану. Дело в том, что Алиса во вторник сдавала экзамен и получила плохую оценку, это и привело ее отца в ярость.

Как сообщил коллектив психфака, родители не всегда адекватно себя ведут и позволяют себе заявления в адрес студентов и сотрудников вуза, носящие «клеветнический характер». По словам работников университета, подобное поведение родителей может нанести вред психологическому и физическому здоровью Алисы.

- Неоднократные разъяснения на эту тему к нашему большому сожалению не были восприняты родителями девочки, что естественно не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов, — говорится в пресс-релизе психфака.

Как сообщил коллектив вуза, девочка не была готова к поступлению в МГУ «на бюджет».

- Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет, не показав каких-либо выдающихся знаний, не смогла выдержать конкурсной процедуры и учиться за счёт средств федерального бюджета. Тем не менее, несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности 9 летней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своём праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе, — гласит текст официального комментария.

По заявлению психфака, с первого же дня обучения отец Алисы уделял внимание не индивидуальным образовательным потребностям дочери, а самостоятельной организации учебного процесса. В частности, мужчина потребовал составить шестилетний план обучения таким образом, чтобы девочка могла его пройти за два года.

- К сожалению, начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил, — говорится в пресс-релизе.

После того, как учебный процесс ускорить не удалось, родители Алисы стали обращаться с жалобами в различные ведомства, а отец девочки позволял себе «эмоциональные» и «провокативные» высказывания в адрес учащихся. В МГУ также заявили, что появляющиеся в СМИ сообщения об успехах Алисы Тепляковой во время обучения оказались неправдой.

- К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении 9-летней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ, — гласит текст заявления психфака.

В вузе еще раз указали на то, что Алиса отсутствовала на большей части занятий, однако коллектив МГУ пошел навстречу родителям и организовал индивидуальные экзамены самой юной студентке. Родители девочки оказались недовольны «объективными оценками» преподавателей, после чего отец Алисы пытался сам организовать индивидуальные экзамены и «силой пытался прорваться в «аудиторию».

- Папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими «предположениями» папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию, — сообщил психфак, добавив, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли угомонить отца ученицы.

При этом преподавателей, которые экзаменовали Алису, пришлось эвакуировать через задний выход, а одному из сотрудников вуза понадобилась медицинская помощь.

- В связи с произошедшим коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий— подытожили в психфаке МГУ.

Полный текст заявления

СПРАВКА

Алиса Теплякова воспитывается в многодетной семье и считается современным вундеркиндом. В восемь лет девочка сдала ЕГЭ и выпустилась из школы в Котловке на юго-западе столицы, а потом еще и сдала дополнительные экзамены на психфак в МГУ. Ее достижение было зафиксировано в реестре рекордов России.

Сейчас Алиса обучается в самом востребованном вузе страны по индивидуальному плану.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Девятилетнего вундеркинда Алису Теплякову могут отчислить из МГУ из-за папы

Папа Алисы Тепляковой устроил потасовку в вузе, узнав, что дочке-вундеркинду поставили двойку на экзамене (подробности)