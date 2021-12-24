Госдума рассмотрит законопроект об ограничении использования фейерверков и петард

За время новогодних праздников в России от взрыва петард десятки человек получают травмы разной степени тяжести Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий использование пиротехники. Согласно документу, фейерверки и петарды нельзя использовать, в том числе, в населенных пунктах, в зданиях и лесах.

Также нельзя будет поджигать пиротехнику на особо охраняемых природных зонах и территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Кроме того, документом предлагается ввести запрет на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним. Как отмечают авторы законопроекта, это поможет обезопасить их, так как во время новогодних праздников десятки человек получают травмы от петард, как минимум двое - погибают. Также неправильное использование пиротехники ведет к пожарам, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в подмосковном главке МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехники. В ведомстве отметили, что такой товар стоит покупать только в специализированных магазинах и отделах, а при покупке не лишним будет проверить у продавца сертификат на соответствие товара.