МИД РФ получил предложение провести встречу Совета Россия-НАТО в январе 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва получила предложение от Североатлантического альянса (НАТО) о проведении встречи Совета Россия - НАТО в январе следующего 2022 года. Такое заявление в пятницу, 24 декабря, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», - заявила дипломат в ходе брифинга, уточнив, что сроки встречи в формате Россия - НАТО будут определены позже.

Захарова также сообщила о готовности Москвы к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту о гарантиях безопасности в Европе.

При этом представитель МИД РФ напомнила, что из-за «целенаправленных недружественных действий» в отношении российского представительства России при НАТО его деятельность была приостановлена.

«С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках Совета Россия - НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты», - добавила она.

Напомним, в минувший вторник, 21 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о предложении провести заседание Совета Россия - НАТО в начале нового году.