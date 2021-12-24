Семь немецких энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ в Европе

В Германии семь энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семь немецкий энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ в Европе. Об этом сообщило издание Focus.

Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке. Это связано со стоимостью голубого топлива в Европе. При этом издание указывает, что потребители могут не беспокоиться, так как в случае закрытия компании их потребности должна удовлетворить компания с наибольшей клиенской базой в регионе.

Ранее появилась информация, что танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), направлявшиеся в Азию, начали срочно менять курс. Суда повернули в сторону Европы, где цены на газ вновь обновили рекордные максимумы. Цены на СПГ на любом рынке мира в среду, 22 декабря, ниже, чем на главных европейских площадках. Поэтому СПГ выгоднее продать там по стоимости выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Свой маршрут изменили как минимум два танкера из США. Также впервые за много лет осуществит поставку СПГ в Европу Австралия, которая не делала этого с 2009 года.