Порошенко назвал сумасшествием возбуждение против него уголовного дела о госизмене

Петр Порошенко назвал сумасшествием дело о государственной измене, которое в отношении него возбудили на Украине. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Петр Порошенко заявил, что у властей Украины нет убедительных доказательств того, в чем его обвиняют по делу о государственной измене и назвал «сумасшествием» сам факт возбуждения подобного дела.

«Это сумасшествие. Я – пятый президент страны, и вы должны перед тем, как что-то заявить, иметь убедительные доказательства для общества и для наших международных партнеров. Я приеду – поговорим!», - сказал Порошенко в интервью украинскому телеканалу «5 канал».

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Петру Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене в связи с поставками угля из Донбасса. Порошенко оказался причастен к покупке зимой 2014-15 годов угля в Донбассе на 1,5 миллиарда гривен (по сегодняшнему курсу — около 4 млрд. руб.).

Петру Порошенко по указанной статье может грозить до 15 лет лишения свободы. Подробности здесь на kp.ru.