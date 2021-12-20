Порошенко подозревают в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса

Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Обвинение в государственной измене предъявлено бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, сделал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене», - заявил бывший секретарь СНБО.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить экс-президенту незалежной повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как бывший украинский лидер скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене.

Как ранее писал сайт kp.ru, Порошенко принял решение покинуть Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса. Политик собирается провести в Турции и в Польше ряд встреч.