Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 60% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России превысил 60%. Такое заявление в пятницу, 24 декабря, сделала вице-премер РФ Татьяна Голикова.

Как сообщила вице-премьер, в стране на сегодняшний день сделано свыше 77,8 млн прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, а уровень коллективного иммунитета оценивается в 60,4 %.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла - 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», - приводит Оперштаб слова вице-премьера.

Голикова указала на то, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что этого недостаточно, чтобы «считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса».

«Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно», - призвала вице-премьер.

Напомним, сегодня, 24 декабря, заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 15% за четыре дня, отметив, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в городе улучшается на протяжении последних 7-8 недель.