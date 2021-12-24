Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 15% за четыре дня

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается на протяжении 7-8 недель Фото: REUTERS

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Москве улучшается на протяжении последних 7-8 недель, заявила в интервью РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, только за последние четыре дня заболеваемость COVID-19 упала на 15%. А в целом, улучшение обстановки наблюдается уже второй месяц, уточнила заммэра.

"С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель", - констатировала Ракова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анастасия Ракова утверждает, что каких-либо новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве вводить не планируется.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России меняется в лучшую сторону, но тем не менее заболеваемость еще достаточно высокая.