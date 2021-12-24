В офисе Зеленского заявили о его готовности общаться с Путиным, если будет предмет для разговора

Владимир Зеленский готов общаться с Владимиром Путиным по телефону, если будет предмет для разговора, заявили в офисе украинского президента. Фото: REUTERS

Руководитель офиса украинского президента Зеленского Андрей Ермак рассказал об условиях, при которых президент Украины проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Ермак назвал обязательным условием общения Владимира Зеленского с президентом РФ «наличие предмета для разговора».

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить», - сказал Ермак в интервью украинскому изданию Фокус.

По словам главы офиса, президент Украины в 2021 году позвонил президенту РФ один раз, но разговор по каким-то причинам не состоялся.

«Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — сказал Андрей Ермак, уточнив, что Зеленский готов не только к телефонным переговорам, но и к личной встрече с Владимиром Путиным, но информации о дате возможной личной встречи пока нет.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому от имени Украины международные отношения, инициативы и, вообще, всю внешнюю политику отныне в Незалежной могут лишь три человека – президент, премьер-министр и министр иностранных дел.