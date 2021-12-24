В правительстве перечислили четыре группы факторов, влияющих на зарплату россиян

Андрей Белоусов рассказал, от чего зависит повышение доходов россиян. Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов перечислил четыре группы факторов, которые влияют на зарплату россиян. В интервью журналу Forbes Белоусов заявил, что рост доходов населения России зависит от динамики реальной зарплаты, постепенного повышения МРОТ, теневой занятости и «социального казначейства».

По словам Белоусова, в сфере динамики реальных зарплат в РФ существуют проблемы, связанные «в основном с бюджетниками» и напомнил о необходимости выполнения указа президента о том, что средняя зарплата бюджетников не должна быть ниже средней зарплаты по экономике регионов.

Как на проблему Андрей Белоусов указал на теневые зарплаты и отметил, что такая проблема существует в основном в секторе малого и среднего бизнеса, где заняты более 20 миллионов человек.

«В первую волну ковида, когда мы занимались сохранением рабочих мест, мы подробно изучали этот сектор и обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых», - сказал Белоусов.

Третьим инструментом вице-премьер назвал постепенное повышение МРОТ, четвертым же – «социальное казначейство», предполагающее переход от категорийной к адресной социальной поддержке.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что президент РФ Владимир Путин поручил защитить от роста цен россиян с небольшими доходами.