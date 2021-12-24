Латвийские пограничники за сутки 103 раза ловили нелегалов со стороны Белоруссии

Нелегальные мигранты за сутки 103 раза штурмовали границу Латвии со стороны Белоруссии. Фото: REUTERS

На белорусско-латвийской границе за сутки 23 декабря пресекли 103 попытки нелегально ее пересечь. Это самое большое количество нелегалов за последнее время, сообщает Государственная пограничная служба Латвии.

«С 10 августа пограничная служба пресекла попытки 3 584 человек пересечь границу», - говорится в сообщении пограничной службы.

Всего в 2021 году Латвийской пограничной службой задержано 445 граждан третьих стран, которые незаконно пытались перейти границу со стороны Белоруссии, уточнили в погранслужбе.

Как ранее сообщалось на kp.ru, наплыв мигрантов из третьих стран, пытающихся незаконно перейти в Латвию со стороны Белоруссии, начался в августе 2021 года. Из-за критической ситуации на границе Латвия установила на границе с Белоруссией ограждение из колючей проволоки.

А вот здесь на kp.ru читайте о том, как мигранты штурмовали польско-белорусскую границу.