Партизаны XXI века: «Европа или смерть!» - кричат мигранты и рубят белорусский лес на дрова

Сейчас мигрантов кое-как снабжают белорусы. Пограничники расставили цистерны с водой. Людям дают хлеб, консервы, сосиски Фото: Олег АДАМОВИЧ

Если кто не знает, в последние дни Белоруссия превратилась в настоящую копию Турции, Греции и, прости хоспади, Италии. Теперь и у нашего союзного соседа есть свой собственный многотысячный лагерь беженцев из разрушенных западными демократизаторами стран (в основном из Ирака и немного из Сирии с Ливией). Палаточный городок с мигрантами растянулся на пол километра вдоль рубежей Польши. Нелегалы застряли на охраняемой приграничной территории, но это не стало помехой для спецкора КП, проникнувшего в самую гущу арабских страстей.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Как это часто бывает, большие дела начинаются с маленьких случайностей. Вот и крупнейший в истории Белоруссии лагерь беженцев появился фактически спонтанно.

В воскресный День Революции, 7 ноября, кто-то из нелегалов, живших в Гродно, написал в одном из мигрантских чатиков (да, да, люди с Востока любят переписываться в мессенджерах не меньше какого-нибудь школьного родительского комитета) призыв: «Айда завтра двинем в Польшу». Я не уверен, что текст был именно таким, но свою задачу он выполнил — сотни арабов бросились в Гродно, чтобы присоединиться к импровизированному Маршу на Варшаву.

Теперь и у нашего союзного соседа есть свой собственный многотысячный лагерь беженцев из разрушенных западными демократизаторами стран Фото: Олег АДАМОВИЧ

И когда 8 ноября тысячи нелегалов пошли толпой прямо к пограничному переходу (от города километров 10), Европа офигела и замерла. Даже сами белорусы, похоже, оказались к такому не готовы. Власти научились отлавливать группы поменьше, но не такую ораву.

Так бы мигранты и шли до самого Балтийского моря, если бы не старая граница СССР. Умели наши деды наматывать километры колючей проволоки! Или уже поляки, которых наши деды научили, все это намотали? В общем, быстро прогрызть пограничный забор беженцы не смогли. А поляки успели среагировать — подогнали армию, бронетехнику, закидали толпу гранатами со слезоточивым газом, ослепили прожекторами и … пока остановили массовый прорыв.

Теперь никто не знает, что делать дальше. Просвещенной Европе очередные голодранцы не нужны, Белоруссии — тем более (тут это чувство взаимно). Кажется, победоносный марш буквально за один день превратился в затяжную осаду.

8 ноября тысячи нелегалов пошли толпой прямо к пограничному переходу Фото: Олег АДАМОВИЧ

НЕ НУЖНА ИМ ПОЛЬША. ОНИ ХОТЯТ К НЕМЦАМ!

До сих пор кучки нелегалов едут к границе, мечтая присоединиться к мигрант-караван-сараю, но пограничники уже опомнились и взяли дело под контроль.

Километров за пять до официального рубежа Европы я увидел припаркованные у остановки такси с номерами Бреста и толпу растерянных беженцев.

- Что случилось?

- Нас не пустили! Патруль на дороге остановил и велел ехать назад, - на ломаном английском объяснил один из мигрантов.

Теперь никто не знает, что делать дальше. Просвещенной Европе очередные голодранцы не нужны Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Ничего тут не происходит. Мы просто стоим. Сейчас подышим воздухом и поедем в Брест, - настойчиво заверила упитанная белорусская тетя.

Знакомый водитель, который меня подвез, со знанием дела (как все таксисты!) начал объяснять: «Пограничникам разрастание лагеря не нужно. Теперь всех тут разворачивают. Эти мигранты вернутся в Брест и попытаются прорваться в Польшу там».

Может для новых беженцев и к лучшему, что их не пускают? Первая же ночь, проведенная на земле, показала мигрантам из прорыва, как плохо они подготовились к своей авантюре. Палаток мало, спальников еще меньше, теплые вещи и обувь есть, но не для ночевки в минус градусов.

Стоит ли удивляться, что уже после второй ночи мигрантский лагерь съехал до состояния первобытного коммунизма?

Первая же ночь, проведенная на земле, показала мигрантам как плохо они подготовились к своей авантюре Фото: Олег АДАМОВИЧ

Палаточный городок встретил меня едкими клубами дыма от бесконечных костров из сырых дров. А между дефицитными капроновыми палатками начали разрастаться самодельные шалаши а-ля Ленин в Разливе.

- И какие у вас планы на будущее? - спрашиваю иракца, забивающего в землю березовые жерди для очередной хижины.

- Либо попадем в Европу, либо умрем, - с пафосом ответил смуглый мужчина, пропахший дымом. Фразу он явно готовил заранее.

- Хорошо, ты-то можешь помереть, а они? - показываю на бегающих мимо детей. Ребятня до десяти лет — чуть ли не треть населения многотысячного лагеря.

- А они не знаю. Я не понимаю, зачем сюда пришли семьи с детьми. Это явная ошибка, - добавил араб уже искреннее.

Беженцы своих планов не скрывают. Никому не нужна злая, жадная Польша. Все хотят попасть в щедрые Германию, Британию или Финляндию - где мигрантам положено много чего просто так. Но как родители планируют с детьми на руках ломиться через колючую проволоку и ряды бронетранспортеров?

ПОГРАНИЧНЫЙ СТАЛИНГРАД

Нормальной еды, понятное дело, беженцы с собой тоже не взяли. Да, вокруг палаток раскиданы пустые пачки из-под чипсов, но долго на таком рационе не продержишься.

Сейчас мигрантов кое-как снабжают белорусы. Пограничники расставили цистерны с водой. Людям дают хлеб, консервы, сосиски. Детям - молоко и кашки. Все качественное, белорусское. У нас многие жители провинции тоже не отказались бы посидеть день-другой на такой диете и свежем воздухе.

- Когда мы первый раз привезли еду, началась настоящая свалка. Люди дрались за каждый паек! Пришлось даже раз-два пальнуть в воздух, чтобы восстановить порядок — я боялся, грузовик опрокинется, - вспомнил белорусский пограничник.

Нормальной еды, понятное дело, беженцы с собой тоже не взяли Фото: Олег АДАМОВИЧ

А мне показалось, что лагерь мигрантов похож на город-герой Сталинград у Волги. Он длинный, но узкий. От польских мотков колючей проволоки до бочек с водой, на которых жилье заканчивается, метров 15.

Белорусские пограничники с автоматами стоят поодаль и следят за порядком. Они хоть и бдят, но жестко нелегалов не контролируют. Арабы спокойно бегают мимо них в ближайший лесок. Там они руками валят березы и сосны для шалашей с кострами. Если осада Европы продлится слишком долго, то от окрестных деревьев даже пеньков не останется...

В туалет тысячи людей ходят туда же, под сень недоопавшей листвы.

- Какие планы на этот лагерь? Вы ведь иракцев назад не пустите, - спрашиваю пограничника.

- Не знаю, - признался белорус. - По-хорошему, Европа должна их пустить, ведь они все там просят политубежища.

Палаточный городок встретил едкими клубами дыма от бесконечных костров Фото: Олег АДАМОВИЧ

ГЛАВНОЕ — НЕ БЕРИ У СОЛДАТ «ТАБЛЕТКИ»

С другой стороны колючки стоят поляки. Раньше они через мегафоны орали: «Расходитесь, возвращайтесь домой!» А теперь перешли к стратегии СМС-атак.

Это примерно как в войну сбрасывали в стан врага листовки.

«Польская границы закрыта. Власти Белоруссии сказали вам ложь. Возвращайся в Минск! И не принимайте таблетки от белорусских солдат», - пришло мне сообщение на английском. Телефоны всех, кто в мигрантском лагере, автоматически подцепляются к европейским сетям, видимо так мигрантов и вычисляют.

Поляки всячески показывают арабам свою силу. В местах, где собирается больше всего мигрантов, с той стороны колючки выстраивается спецназ в зеркальных касках и со щитами. «Космонавты» часами неподвижно стоят, олицетворяя дружелюбный оскал Евросоюза.

С другой стороны колючки стоят поляки Фото: Олег АДАМОВИЧ

Каждый час над головой пролетает польский вертолет Ми-2 еще советского производства. То ли снимает лагерь с воздуха, то ли просто наводит шорох.

Поляки даже пригнали водомет! Хотя по своим же правилам пользоваться им не могут — если температура воздуха ниже семи градусов, то мочить людей считается негуманно. Беженцы и так жалуются на застуженные почки, а если их обольют, то некоторые могут и насмерть замерзнуть.

Иракцы развлекаются, пытаясь разговаривать с щитоносцами.

- Хэллоу! - беженцы обычно используют самые простые английские фразы.

- Хэллоу, - иногда отвечают поляки.

Но самое интересное начинается ночью, когда мигранты пытаются-таки пролезть в Европу. Было уже несколько успешных прорывов — беженцы кусачками режут колючку и проползают.

Скольким реально удалось обмануть поляков — не известно. В Варшаве заявляют, что всех ходоков ловят и возвращают назад. Куда назад? Об этом поляки умалчивают — не в прорезанную же дырку в границе их заталкивают.

Каждый час над головой пролетает польский вертолет Ми-2 Фото: Олег АДАМОВИЧ

ИГРА НЕРВОВ

Что станет с лагерем мигрантов дальше - не знает никто. Евросоюз не готов по делу говорить о судьбе беженцев с Лукашенко. Варшава, Берлин и Брюссель только обсуждают новые санкции против Минска, даже не допуская варианта пропуска беженцев.

Иракцы к этому явно не готовы. Те, что взяли с собой семьи, думали о легкой дороге к раю на пособия.

Уже появились первые сообщения о смерти ребенка в палатке от переохлаждения.

Близится зима, скоро выпадет снег, а иракцы по-прежнему в шалашах из веток.

Идет игра на нервах. У кого они быстрее не выдержат?

РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФОВ

Хитрый план Лукашенко? Да ладно!

Сейчас в российских СМИ появляется много репортажей от журналистов, которые якобы были на месте и все видели. Эти горе-очевидцы насочиняли массу баек, которые я сейчас и разоблачу.

Миф 1. Белорусы со всей страны едут в Гродно, чтобы обирать мигрантов, обещая легкую дорогу до границы?

- Нет. Иракцы скорее пешком пойдут, чем отдадут 100-200-500 долларов водителю. Да, беженцы ездят на такси, но торгуются как черти и местные им часто отказывают из-за низкой цены.

Миф 2. Огромный лагерь на границе — это хитрый план Лукашенко?

- Вряд ли. Гуманитарный кризис такого масштаба не нужен никому. У белорусов теперь куча забот с этим лагерем, ведь нельзя же бросить беженцев умирать от голода.

Близится зима, скоро выпадет снег, а иракцы по-прежнему в шалашах из веток Фото: Олег АДАМОВИЧ

Миф 3. Мигранты ездят из палаточного городка в Гродно за продуктами?

- Нет. Уйти от границы белорусы уже никому не дают. Все, кто оказался у рядов колючей проволоки, теперь могут идти только в Польшу.

Миф 4. Поляки утверждают: белорусы дают мигрантам наркотики, чтобы тем проще было штурмовать границу.

- Не-е-ет! Это уж совсем нелепое пропагандистское вранье. Никакие «солдаты» не дают иракцам никаких «таблеток», как пишут в агит-смсках.

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