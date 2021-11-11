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11 ноября 2021 14:37

Партизаны XXI века: «Европа или смерть!» - кричат мигранты и рубят белорусский лес на дрова

Спецкор «КП» увидел — что на самом деле творится в палаточном таборе беженцев на польско-белорусской границе
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Сейчас мигрантов кое-как снабжают белорусы. Пограничники расставили цистерны с водой. Людям дают хлеб, консервы, сосиски

Сейчас мигрантов кое-как снабжают белорусы. Пограничники расставили цистерны с водой. Людям дают хлеб, консервы, сосиски

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Если кто не знает, в последние дни Белоруссия превратилась в настоящую копию Турции, Греции и, прости хоспади, Италии. Теперь и у нашего союзного соседа есть свой собственный многотысячный лагерь беженцев из разрушенных западными демократизаторами стран (в основном из Ирака и немного из Сирии с Ливией). Палаточный городок с мигрантами растянулся на пол километра вдоль рубежей Польши. Нелегалы застряли на охраняемой приграничной территории, но это не стало помехой для спецкора КП, проникнувшего в самую гущу арабских страстей.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Как это часто бывает, большие дела начинаются с маленьких случайностей. Вот и крупнейший в истории Белоруссии лагерь беженцев появился фактически спонтанно.

В воскресный День Революции, 7 ноября, кто-то из нелегалов, живших в Гродно, написал в одном из мигрантских чатиков (да, да, люди с Востока любят переписываться в мессенджерах не меньше какого-нибудь школьного родительского комитета) призыв: «Айда завтра двинем в Польшу». Я не уверен, что текст был именно таким, но свою задачу он выполнил — сотни арабов бросились в Гродно, чтобы присоединиться к импровизированному Маршу на Варшаву.

Теперь и у нашего союзного соседа есть свой собственный многотысячный лагерь беженцев из разрушенных западными демократизаторами стран

Теперь и у нашего союзного соседа есть свой собственный многотысячный лагерь беженцев из разрушенных западными демократизаторами стран

Фото: Олег АДАМОВИЧ

И когда 8 ноября тысячи нелегалов пошли толпой прямо к пограничному переходу (от города километров 10), Европа офигела и замерла. Даже сами белорусы, похоже, оказались к такому не готовы. Власти научились отлавливать группы поменьше, но не такую ораву.

Так бы мигранты и шли до самого Балтийского моря, если бы не старая граница СССР. Умели наши деды наматывать километры колючей проволоки! Или уже поляки, которых наши деды научили, все это намотали? В общем, быстро прогрызть пограничный забор беженцы не смогли. А поляки успели среагировать — подогнали армию, бронетехнику, закидали толпу гранатами со слезоточивым газом, ослепили прожекторами и … пока остановили массовый прорыв.

Теперь никто не знает, что делать дальше. Просвещенной Европе очередные голодранцы не нужны, Белоруссии — тем более (тут это чувство взаимно). Кажется, победоносный марш буквально за один день превратился в затяжную осаду.

8 ноября тысячи нелегалов пошли толпой прямо к пограничному переходу

8 ноября тысячи нелегалов пошли толпой прямо к пограничному переходу

Фото: Олег АДАМОВИЧ

НЕ НУЖНА ИМ ПОЛЬША. ОНИ ХОТЯТ К НЕМЦАМ!

До сих пор кучки нелегалов едут к границе, мечтая присоединиться к мигрант-караван-сараю, но пограничники уже опомнились и взяли дело под контроль.

Километров за пять до официального рубежа Европы я увидел припаркованные у остановки такси с номерами Бреста и толпу растерянных беженцев.

- Что случилось?

- Нас не пустили! Патруль на дороге остановил и велел ехать назад, - на ломаном английском объяснил один из мигрантов.

Теперь никто не знает, что делать дальше. Просвещенной Европе очередные голодранцы не нужны

Теперь никто не знает, что делать дальше. Просвещенной Европе очередные голодранцы не нужны

Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Ничего тут не происходит. Мы просто стоим. Сейчас подышим воздухом и поедем в Брест, - настойчиво заверила упитанная белорусская тетя.

Знакомый водитель, который меня подвез, со знанием дела (как все таксисты!) начал объяснять: «Пограничникам разрастание лагеря не нужно. Теперь всех тут разворачивают. Эти мигранты вернутся в Брест и попытаются прорваться в Польшу там».

Может для новых беженцев и к лучшему, что их не пускают? Первая же ночь, проведенная на земле, показала мигрантам из прорыва, как плохо они подготовились к своей авантюре. Палаток мало, спальников еще меньше, теплые вещи и обувь есть, но не для ночевки в минус градусов.

Стоит ли удивляться, что уже после второй ночи мигрантский лагерь съехал до состояния первобытного коммунизма?

Первая же ночь, проведенная на земле, показала мигрантам как плохо они подготовились к своей авантюре

Первая же ночь, проведенная на земле, показала мигрантам как плохо они подготовились к своей авантюре

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Палаточный городок встретил меня едкими клубами дыма от бесконечных костров из сырых дров. А между дефицитными капроновыми палатками начали разрастаться самодельные шалаши а-ля Ленин в Разливе.

- И какие у вас планы на будущее? - спрашиваю иракца, забивающего в землю березовые жерди для очередной хижины.

- Либо попадем в Европу, либо умрем, - с пафосом ответил смуглый мужчина, пропахший дымом. Фразу он явно готовил заранее.

- Хорошо, ты-то можешь помереть, а они? - показываю на бегающих мимо детей. Ребятня до десяти лет — чуть ли не треть населения многотысячного лагеря.

- А они не знаю. Я не понимаю, зачем сюда пришли семьи с детьми. Это явная ошибка, - добавил араб уже искреннее.

Беженцы своих планов не скрывают. Никому не нужна злая, жадная Польша. Все хотят попасть в щедрые Германию, Британию или Финляндию - где мигрантам положено много чего просто так. Но как родители планируют с детьми на руках ломиться через колючую проволоку и ряды бронетранспортеров?

ПОГРАНИЧНЫЙ СТАЛИНГРАД

Нормальной еды, понятное дело, беженцы с собой тоже не взяли. Да, вокруг палаток раскиданы пустые пачки из-под чипсов, но долго на таком рационе не продержишься.

Сейчас мигрантов кое-как снабжают белорусы. Пограничники расставили цистерны с водой. Людям дают хлеб, консервы, сосиски. Детям - молоко и кашки. Все качественное, белорусское. У нас многие жители провинции тоже не отказались бы посидеть день-другой на такой диете и свежем воздухе.

- Когда мы первый раз привезли еду, началась настоящая свалка. Люди дрались за каждый паек! Пришлось даже раз-два пальнуть в воздух, чтобы восстановить порядок — я боялся, грузовик опрокинется, - вспомнил белорусский пограничник.

Нормальной еды, понятное дело, беженцы с собой тоже не взяли

Нормальной еды, понятное дело, беженцы с собой тоже не взяли

Фото: Олег АДАМОВИЧ

А мне показалось, что лагерь мигрантов похож на город-герой Сталинград у Волги. Он длинный, но узкий. От польских мотков колючей проволоки до бочек с водой, на которых жилье заканчивается, метров 15.

Белорусские пограничники с автоматами стоят поодаль и следят за порядком. Они хоть и бдят, но жестко нелегалов не контролируют. Арабы спокойно бегают мимо них в ближайший лесок. Там они руками валят березы и сосны для шалашей с кострами. Если осада Европы продлится слишком долго, то от окрестных деревьев даже пеньков не останется...

В туалет тысячи людей ходят туда же, под сень недоопавшей листвы.

- Какие планы на этот лагерь? Вы ведь иракцев назад не пустите, - спрашиваю пограничника.

- Не знаю, - признался белорус. - По-хорошему, Европа должна их пустить, ведь они все там просят политубежища.

Палаточный городок встретил едкими клубами дыма от бесконечных костров

Палаточный городок встретил едкими клубами дыма от бесконечных костров

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ГЛАВНОЕ — НЕ БЕРИ У СОЛДАТ «ТАБЛЕТКИ»

С другой стороны колючки стоят поляки. Раньше они через мегафоны орали: «Расходитесь, возвращайтесь домой!» А теперь перешли к стратегии СМС-атак.

Это примерно как в войну сбрасывали в стан врага листовки.

«Польская границы закрыта. Власти Белоруссии сказали вам ложь. Возвращайся в Минск! И не принимайте таблетки от белорусских солдат», - пришло мне сообщение на английском. Телефоны всех, кто в мигрантском лагере, автоматически подцепляются к европейским сетям, видимо так мигрантов и вычисляют.

Поляки всячески показывают арабам свою силу. В местах, где собирается больше всего мигрантов, с той стороны колючки выстраивается спецназ в зеркальных касках и со щитами. «Космонавты» часами неподвижно стоят, олицетворяя дружелюбный оскал Евросоюза.

С другой стороны колючки стоят поляки

С другой стороны колючки стоят поляки

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Каждый час над головой пролетает польский вертолет Ми-2 еще советского производства. То ли снимает лагерь с воздуха, то ли просто наводит шорох.

Поляки даже пригнали водомет! Хотя по своим же правилам пользоваться им не могут — если температура воздуха ниже семи градусов, то мочить людей считается негуманно. Беженцы и так жалуются на застуженные почки, а если их обольют, то некоторые могут и насмерть замерзнуть.

Иракцы развлекаются, пытаясь разговаривать с щитоносцами.

- Хэллоу! - беженцы обычно используют самые простые английские фразы.

- Хэллоу, - иногда отвечают поляки.

Но самое интересное начинается ночью, когда мигранты пытаются-таки пролезть в Европу. Было уже несколько успешных прорывов — беженцы кусачками режут колючку и проползают.

Скольким реально удалось обмануть поляков — не известно. В Варшаве заявляют, что всех ходоков ловят и возвращают назад. Куда назад? Об этом поляки умалчивают — не в прорезанную же дырку в границе их заталкивают.

Каждый час над головой пролетает польский вертолет Ми-2

Каждый час над головой пролетает польский вертолет Ми-2

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ИГРА НЕРВОВ

Что станет с лагерем мигрантов дальше - не знает никто. Евросоюз не готов по делу говорить о судьбе беженцев с Лукашенко. Варшава, Берлин и Брюссель только обсуждают новые санкции против Минска, даже не допуская варианта пропуска беженцев.

Иракцы к этому явно не готовы. Те, что взяли с собой семьи, думали о легкой дороге к раю на пособия.

Уже появились первые сообщения о смерти ребенка в палатке от переохлаждения.

Близится зима, скоро выпадет снег, а иракцы по-прежнему в шалашах из веток.

Идет игра на нервах. У кого они быстрее не выдержат?

РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФОВ

Хитрый план Лукашенко? Да ладно!

Сейчас в российских СМИ появляется много репортажей от журналистов, которые якобы были на месте и все видели. Эти горе-очевидцы насочиняли массу баек, которые я сейчас и разоблачу.

Миф 1. Белорусы со всей страны едут в Гродно, чтобы обирать мигрантов, обещая легкую дорогу до границы?

- Нет. Иракцы скорее пешком пойдут, чем отдадут 100-200-500 долларов водителю. Да, беженцы ездят на такси, но торгуются как черти и местные им часто отказывают из-за низкой цены.

Миф 2. Огромный лагерь на границе — это хитрый план Лукашенко?

- Вряд ли. Гуманитарный кризис такого масштаба не нужен никому. У белорусов теперь куча забот с этим лагерем, ведь нельзя же бросить беженцев умирать от голода.

Близится зима, скоро выпадет снег, а иракцы по-прежнему в шалашах из веток

Близится зима, скоро выпадет снег, а иракцы по-прежнему в шалашах из веток

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Миф 3. Мигранты ездят из палаточного городка в Гродно за продуктами?

- Нет. Уйти от границы белорусы уже никому не дают. Все, кто оказался у рядов колючей проволоки, теперь могут идти только в Польшу.

Миф 4. Поляки утверждают: белорусы дают мигрантам наркотики, чтобы тем проще было штурмовать границу.

- Не-е-ет! Это уж совсем нелепое пропагандистское вранье. Никакие «солдаты» не дают иракцам никаких «таблеток», как пишут в агит-смсках.

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