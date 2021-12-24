Инфекционист Спектор назвал тошноту необычным симптомом "омикрона" у вакцинированных от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

У нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор.

Как говорится в публикации Express, в целом для коронавирусной инфекции характерны высокая температура, продолжительный кашель, а также изменение или потеря вкусов и обоняния, но новый штамм отличается некоторыми проявлениями.

Спектор отметил, что у привитых от коронавируса пациентов, заболевших омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Отмечается, что температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле, а у некоторых была рвота.

Специалисты также назвали четыре основных симптома «омикрона», среди которых кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Напомним, ранее британские эксперты выяснили, что «омикрон» может вызывать потерю аппетита, однако это является достаточно редким симптомом для данного варианта коронавируса. Ученые также назвали другие проявления нового штамма.