Полный свод правил русской орфографии может быть готов к концу 2024 года

Сегодня экспертами подготовлен краткий свод основных правил русской орфографии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Орфографической комиссии РАН, заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка (ИРЯ) РАН Алексей Шмелев рассказал, когда Орфографическая комиссия РАН рассмотрит полный свод правил русской орфографии.

По словам Шмелева, это произойдет в 2024 году. Предполагается, что свод правил будет представлен комиссии в электронном виде.

"В настоящее время подготовлен краткий свод основных правил русской орфографии, который рассматривается Орфографической комиссией РАН, и предполагается, что в январе 2022 года его удастся согласовать. К концу 2024 года предполагается согласовать с Орфографической комиссией РАН полный свод правил орфографии будет представлен в электронном виде и в дальнейшем будет непрерывно пополняться", - цитирует Шмелева ТАСС.

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