Пашинян: Армения заинтересована в мирном договоре с Азербайджаном и готова начать переговоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна заинтересована в заключении мирного договора с Азербайджаном и начале переговоров по нему. Об этом политик рассказал в пятницу, 24 декабря, выступив в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему", - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что 28 декабря состоится неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На его полях Пашинян намерен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Общение, по его словам, скорее всего будет неформальным.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Брюсселе 14 декабря прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. В ходе переговоров Алиев и Пашинян заверили представителя Евросоюза в том, что они намерены реализовать все договоренности по Нагорному Карабаху.