Минюст включил в реестр иноагентов две ЛГБТ-группы

Организации внесены в реестр во исполнение требований действующего законодательства РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст РФ включил в список незарегистрированных объединений-иноагентов еще два наименования. В пятницу, 24 декабря, в реестр попали незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, - группа ЛГБТ+ "Реверс"* и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"*.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. В сообщении, опубликованном на официальном портале Минюста, говорится, что группы были внесены в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов "во исполнение требований действующего законодательства РФ".

Как ранее писал сайт kp.ru, сенатор Андрей Климов не исключил, что в закон об иностранных агентах будут внесены поправки. По его словам, в ближайшее время закон будет переживать инвентаризацию - у сенаторов есть предложения как по ужесточению норм закона и расширению их применения, так и по усложнению их применения

* Организация или физлицо, признанное в России иноагентом