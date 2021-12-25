Telegraph: В Британии заявили о кризисе из-за российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщает The Telegraph.

Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились к правительству государства с просьбой принять меры в связи с подорожанием ресурса, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.

Некоторые британские эксперты полагают, что сырье дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".

- Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, - считает исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Накануне сообщалось, что Европейские компании не имеют претензий к "Газпрому" в связи с уменьшением объемов экспорта российского газа в страны ЕС. Как пишет агентство Bloomberg, российская компания уже выполнила основную часть контрактных обязательств, а поставки сверх указанных объемов по рыночным ценам никак не ограничиваются - просто уже сами европейские компании в них не заинтересованы. Согласно контрактам, дополнительные поставки голубого топлива должны оплачиваться по рыночной стоимости.