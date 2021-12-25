Вучич намерен попросить у Путина дополнительные объемы газа для Сербии Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, он рассчитывает на телефонный разговор в эту субботу. В беседе с президентом РФ он хочет попросить о дополнительных объемах газа для Сербии.

- У нас будет больше, чем 6 миллионов куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил, такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа ... и других вещах, - рассказал сербский лидер в интервью каналу TV Prva.

Как писал сайт kp.ru, сербский лидер заявил, что надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса и намерен обратиться с этим вопросом к российскому президенту. По словам Вучича, он будет просить у Путина "максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы". Те цены, которые сейчас на бирже, не сможет выдержать никто, отметил политик.