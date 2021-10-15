Вучич планирует обсудить с Путиным цены на газ для Сербии 25 ноября 2021 Фото: REUTERS

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич могут обсудить цены на газ для балканской страны 25 ноября 2021.

«Мы предварительно получили дату – это 25 ноября – для встречи с президентом Российской Федерации», – сообщил Вучич журналистам.

Как писал сайт kp.ru, ранее сербский лидер заявил, что надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса и намерен обратиться с этим вопросом к российскому президенту. По словам Вучича, он будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы». Те цены, которые сейчас на бирже, не сможет выдержать никто, отметил политик.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пока не планирует каких-либо контактов с Вучичем.