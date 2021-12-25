В Пенсионном фонде рассказали о праве на прибавку в 25% к пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пенсионном фонде России гражданам напомнили о возможности получить повышенную фиксированную выплату к пенсии.

В ведомстве напомнили, что перерасчет происходит автоматически. Так, согласно условиям, для получения 25-процентной надбавки нужно, чтобы были выполнены следующие условия:

- наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,

- проживание на селе,

- иметь статус неработающего пенсионера.

Отмечается, что при подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Об этом по ссылкой на ПФР пишет "Российская газета".

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января 2022 года "сельскую" надбавку к пенсии будут давать даже гражданам, переехавшим в город. Сенатор добавила, что надбавку к пенсии могут получить и россияне, которые длительное время работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.