Новейший российский самолет МС-21-300 выполнил первый полет

Российский самолет МС-21-300 выполнил первый полет Фото: пресс-служба «Ростеха»

Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростеха».

- Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиасудно взлетело с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 миллиарда рублей.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море, успешно поразив условную цель. Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В Ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.