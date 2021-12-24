Французы предложили главе МИД ФРГ Бербок подумать об энергетике Европы, а не об Украине

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок в комментариях под публикацией об обеспокоенности немецкого министра заявлениями российского лидера Владимира Путина о готовности адекватно ответить в случае агрессии против России.

Многие комментаторы обратили внимание, что европейцев сейчас больше беспокоит риск замерзнуть зимой без российского газа, чем гипотетический российско-украинский конфликт.

"Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику", - написал пользователь с никнеймом Dany vda.

Его поддержали еще несколько читателей, которые подтвердили, что при всем уважении, возглавлять партию "Зеленых" и руководить внешней политикой одной из крупнейших стран Евросоюза – это совершенно разный уровень ответственности.

Также часть комментариев касались причин воинственной риторики. В частности, ситуацию у границ с Россией сравнили тем, что происходило, когда советские ракеты разместили на Кубе.

"Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году, - написал l abominable JR. - Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России, и мы понимаем реакцию Москвы".

Напомним, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок пообещала помешать работе газопровода "Северный поток – 2", если возглавит правительство. Так, в интервью изданию The Pioneer политик, заявила, что не "стала бы выдавать разрешения" на эксплуатацию трубопровода.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что Анналена Бербок своими действиями против России и газопровода "Северный поток - 2" рискует расколоть правящую в стране коалицию.