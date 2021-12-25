Доктор Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину низкой смертности от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Он указал на то, что в Соединенных Штатах Америки, Франции и Израиле показатель летальных исходов от новой мутации составляет 0,1-0,4%.

- Кажется, что «омикрон» правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации, — написал специалист в Telegram, отметив, что в некоторых странах привито 60-70% населения.

Мясников добавил, что скоро «омикрон» распространится по всей России, поэтому необходимо делать прививку.

Ранее эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор заявил, что у нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей. Как говорится в публикации Express, в целом для коронавирусной инфекции характерны высокая температура, продолжительный кашель, а также изменение или потеря вкусов и обоняния, но новый штамм отличается некоторыми проявлениями. Спектор отметил, что у привитых от коронавируса пациентов, заболевших омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита.