Мурашко сообщил, что в России зафиксированы незавозные случаи заражения «омикроном»

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране зафиксированы незавозные случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

- Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона»), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения, — рассказал он во время посещения нового Донского инфекционного центра.

По словам Мурашко, российские ученые во время поездки в ЮАР выяснили, что новый штамм распространяется быстрее старых. Он добавил, что «омикрон» немного снизил эффективность отечественного препарата «Спутник V», однако ревакцинация обеспечит надежную защиту от заражения.

Ранее эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор заявил, что у нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей. Как говорится в публикации Express, в целом для коронавирусной инфекции характерны высокая температура, продолжительный кашель, а также изменение или потеря вкусов и обоняния, но новый штамм отличается некоторыми проявлениями. Спектор отметил, что у привитых от коронавируса пациентов, заболевших омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита.