Песков сообщил, что Путин встретит Новый год в кругу родных и близких

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.

- Традиционно - с родными и близкими, с друзьями, — приводит слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

При этом он уточнил, что Путин не будет отдыхать все дни во время новогодних каникул. Песков указал на напряженную обстановку в Европу, из-за чего президент постоянно приходится выслушивать доклады.

Песков допустил, что уже в середине новогодних каникул Путин проведет встречу, но о полноценном совещании пока речь не идет.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, где 28 декабря пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ. На встрече предполагается подвести итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года, обсудить общие актуальные проблемы и меры по повышению эффективности сотрудничества и развития стран СНГ в социально-экономическом плане.