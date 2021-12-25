«Зеленая» повестка МГТУ им. Н.Э. Баумана

Фото предоставлено пресс-службой МГТУ им. Н.Э.Баумана

Сегодня изменение климата общепризнано связывают с антропогенной деятельностью. Бытовая деятельность человека, не говоря уже о промышленном производстве, оставляет большой экологический след, который необходимо научиться оценивать, сравнивать и минимизировать. Для перехода к устойчивому развитию, позволяющему сохранить ресурсы планеты для будущих поколений, следует качественно пересмотреть экономические стратегии, процессы производства изделий, образовательные подходы.

«Данный проект является ответом как на потребность производителей в оценке углеродоемкости продукции, так и на запрос научного сообщества в углублении комплексного экологического мониторинга, изучении процессов выделения и поглощения углекислого газа, верификации климатических проектов», - отмечает руководитель стратегического проекта «Bauman Go Green» Михаил Иванов.

В рамках проекта будут созданы карбоновый полигон с системами мониторинга, карбоновый калькулятор для оценки персонального экологического следа, а также следа изделий и их компонентов, инженерное ПО для автоматизированной оценки экологического следа изделий на всех стадиях их жизненного цикла.

Одновременно проект будет направлен на модернизацию методологического ядра в образовании: созданы новые образовательные программы и курсы по управлению углеродным следом технологий и изделий, охватывающие все направления подготовки и специальности.

«Считаю, что разработанные в рамках проекта Bauman Go Green образовательные программы помогут выпускаемым нами инженерам-экологам интегрироваться в глобальную повестку, а разработанные программные продукты дадут специалистам надежные инструменты для оценки экологического следа выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности», - комментирует и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.