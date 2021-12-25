Главком ВМФ России сообщил, что ракетоносец «Генералиссимус Суворов» усилит Тихоокеанский флот

Тихоокеанский флот усилит ракетоносец «Генералиссимус Суворов» Фото: пресс-служба «Севмаша»

Второй серийный ракетоносец проекта «Генералиссимус Суворов» усилит Тихоокеанский флот. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга.

- Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью «князей» и «Генералиссимуса Суворова». Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, — цитирует Евменова пресс-служба «Севмаша»

Он отметил, что страна не принимала столько боевых кораблей в части с 1991 года.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив условную цель. Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.