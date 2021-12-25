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Политика25 декабря 2021 12:20

Путин и Вучич договорились сохранить цену на газ для Сербии на прежнем уровне

Голубое топливо будет стоить 270 долларов за 1000 кубических метров
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

В субботу, 25 декабря, в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе диалога особое внимание было уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию.

Отмечается, что главной темой переговоров стали энергетические вопросы. По итогам Путину и Вучичу удалось договориться о цене на российское голубое топливо для Сербии.

Как сообщил Вучич, цена газа из России на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров. По словам главы страны, между ним и Владимиром Путиным было достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.

Как ранее писал сайт kp.ru, сербский лидер Александр Вучич заявлял, что надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса и намерен обратиться с этим вопросом к российскому президенту. По словам Вучича, он будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы».