В Роскомнадзоре сообщили, что "ОВД-Инфо*" был заблокирован из-за пропаганды терроризма и экстремизма

Доступ к ресурсу на территории страны ограничен Фото: Анастасия Осипова

Роскомнадзор объяснил блокировку на территории России сайта проекта "ОВД-Инфо"*. Ранее он был внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Отмечается, что ресурс был заблокирован по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на комментарий представителя ведомства.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации", - заявили в Роскомнадзоре

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор принял решение заблокировать сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, ранее внесенного в реестр иностранных агентов. Такое решение было принято на основании постановления Луховицкого суда Московской области.

*внесён в реестр организаций-иноагентов