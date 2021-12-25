Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»*

В России заблокировали сайт «ОВД-Инфо» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Роскомнадзор принял решение заблокировать сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*, ранее внесенного в реестр иностранных агентов. Такое решение было принято на основании постановления Луховицкого суда Московской области.

В организации рассказали, что 13 декабря 2021 года получили по электронной почте письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру. По словам адвоката проекта, она выполнила требование, однако «ей не объяснили суть претензий». 15 декабря материалы передали в суд, 20 декабря суд принял решение заблокировать сайт ovdinfo.org.

Напомним, в конце сентября Министерство юстиции России включило медиапроект «ОВД-Инфо»* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В пятницу, 24 декабря, ведомство в реестр попали незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, - группа ЛГБТ+ «Реверс»* и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход»*. Информация об этом появилась на сайте ведомства. В сообщении, опубликованном на официальном портале Минюста, говорится, что группы были внесены в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов «во исполнение требований действующего законодательства РФ».

*Организации, признанные в России иноагентами