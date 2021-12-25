Ракета Ariane 5 доставила телескоп James Webb на орбиту 25 декабря 2021

Ракета Ariane 5 доставила телескоп на орбиту Фото: REUTERS

Ракета Ariane 5 в субботу, 25 декабря, доставила телескоп James Webb на орбиту. Следующий шаг - доставка его к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Эта точка находится на расстоянии в четыре раза больше от Земли, чем Луна.

Старт ракеты прошел с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace.

Изначально пуск планировался на 18 декабря. Однако несколько раз переносился из-за разных причин.

Как сообщают в Arianespace, на этот раз головная часть с телескопом отделилась от Ariane 5 и James Webb был успешно выведен на орбиту.

Как ранее писал сайт kp.ru, второй серийный ракетоносец проекта «Генералиссимус Суворов» усилит Тихоокеанский флот. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга.