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В мире25 декабря 2021 14:20

Число заявок на получение убежища в Германии выросло на 33%

С января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 100 тысяч заявок
Наталья СМИРНОВА
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За первые девять месяцев 2021 года в Евросоюзе было принято 356 тысяч заявок на получение убежища

За первые девять месяцев 2021 года в Евросоюзе было принято 356 тысяч заявок на получение убежища

Фото: REUTERS

В 2021 году Германия получила на 33% больше заявок на получение убежища, чем годом ранее. Темпы роста количества таких обращений в стране в среднем выше, чем в остальном Евросоюзе, пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на данные Евростата.

По данным аналитиков, за первые девять месяцев 2021 года, в целом в Евросоюзе было принято 356 тысяч заявок на получение убежища. Это примерно на 15% больше, чем годом ранее. В 2022 году он будет еще выше, предполагают статистики, - количество заявок может достичь более 600 тысяч.

В Германии при этом с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 100 тысяч заявок, что на 33% больше, чем годом ранее за тот же период. ФРГ получает почти треть заявок от всех, что направляют беженцы в страны Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, высылка Россией двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина необоснованна, заявляет Министерство иностранных дел ФРГ.