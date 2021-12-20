МИД Германии назвал необоснованной высылку Россией двух немецких дипломатов Фото: REUTERS

Высылка Россией двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина необоснованна, заявляет Министерство иностранных дел ФРГ.

«Этот шаг не стал неожиданностью, но с точки зрения федерального правительства он совершенно необоснован. Решение федерального правительства на прошлой неделе стало адекватной реакцией на выводы Камерного суда о том, что убийство в Тиргартене было совершено при участии российских государственных органов», – сказано на сайте германского МИД.

Как отметили в ведомстве, правительство Германии стремится к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Высылка дипломатов ФРГ в очередной раз обострила отношения между Москвой и Берлином, добавили там.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе два российских дипломата были объявлены персонами нон грата в Германии. Руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.