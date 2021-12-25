Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в субботу, 25 декабря, провели переговоры по телефону. Темами для обсуждений стало двустороннее сотрудничество - в том числе, в оборонной сфере.

Как сообщает близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого", разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России.

"В том числе в оборонной сфере, иные вопросы", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили грядущий визит белорусского лидера в Санкт-Петербург. Там состоится неформальный саммит глав государств СНГ. Путин и Лукашенко поговорили о программе мероприятия.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что 28 декабря состоится неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На его полях Пашинян намерен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Общение, по его словам, скорее всего будет неформальным.