Захарова: Расширение НАТО будет ключевым вопросом на переговорах с США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности Россия не будет поднимать тему нерасширения НАТО на восток. Как заявила дипломат, эта тема, напротив, будет одной из ключевых для обсуждения.

По словам Захаровой, сообщения о том, что этот вопрос не будет подниматься, появились со стороны США и ряда западных стран. Но они не соответствуют действительности, говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

"В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", - заявила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, курс на втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности не только России, но и всей Европы, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.