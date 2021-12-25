Путин и Лукашенко проведут встречу в Петербурге 29 декабря 2021

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что президенты встретятся в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", - сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, информации о том, состоится ли хоккейный матч с участием Путина и Лукашенко, пока нет. Как сообщил Песков ТАСС, президенты примут это решение перед Новым годом. Матч также может состояться в Санкт-Петербурге.

Как ранее писал сайт kp.ru, президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в субботу, 25 декабря, провели переговоры по телефону. Темами для обсуждений стало двустороннее сотрудничество - в том числе, в оборонной сфере.