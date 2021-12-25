Японский турист восхитился низкими ценами на интернет в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Турист из Японии после посещения России рассказал, что его приятно удивили цены на сотовую связь и интернет в РФ. Иностранца также восхитила доступность и доступ к бесплатному Wi-Fi в общественных местах. Своими наблюдениями он поделился с пользователями портала Yahoo News Japan.

- Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе, - написал турист.

Японец также отметил, что его порадовало и само качество услуг российских провайдеров. Так, например, он рассказал, что у пользователей есть возможность моментально поменять тарифный план. Иностранный гость, впечатленный Россией и ее дешевым интернетом, назвал нашу страну "Wi-Fi-раем".

Ранее сайт kp.ru писал, как японский писатель Макото Сиина совершил путешествие в Сибирь и впечатлился сильными морозами. Мужчина решил повторить маршрут своего соотечественника Кодаю Дайкокуя, который первым из японцев посетил Сибирь.