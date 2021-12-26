Украинский политолог Карасев на русском языке призвал устроить перевыборы в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политик и политолог Вадим Карасев призвал устроить перевыборы для смены власти в Киеве. Об этом он заявил на русском языке, во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

- Необходимо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас, - сказал политолог в эфире телеканала "Украина 24".

Также Карасев добавил, что действующие представители украинской власти достаточно легкомысленно относятся к "российской угрозе". Он считает, что на этот раз Москва точно "не блефует".

Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать, также в Кремле заявляли, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов против других государств. А что касается перемещения российских войск, то Россия делает это исключительно на территории своей страны, на что имеет полное право.