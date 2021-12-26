Anadolu: Столтенберг планирует созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января 2022 года. Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на источник в альянсе.

Отмечается, что НАТО контактирует с Россией по данному вопросу. До этого пресс-служба альянса сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов государств - членов альянса. Тогда же Столтенберг призывал провести встречу как можно скорее.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что серьезных инициатив возобновить совет Россия - НАТО нет. Как писал сайт kp.ru, заместитель главы дипломатического ведомства Александра Грушко, Североатлантический альянс оставил без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации.