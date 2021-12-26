С начала 2021 года почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2021 года общее количество иностранных граждан, которые получили российское гражданство превысил 667 тысяч. Этот показатель на 105 тысяч больше, чем в прошлом году за тот же период.

- По данным за январь - ноябрь 2021 года, число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 939 тысячи, - сообщили ТАСС в МВД.

В ведомстве добавили, что в стране увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Если ранее их было 8 983 944 человека, то в в этом году это число выросло до 11 895 887.

До этого в МВД сообщали о планах депортировать из страны нелегальных мигрантов, которые не успели встать на учет дог 30 сентября 2021. Именно до этого срока ведомство продлило возможность урегулирования вопроса о правовом статусе более миллиона приезжих в связи с пандемией.