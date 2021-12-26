В Роскосмосе поздравили NASA с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб" Фото: REUTERS

Глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец поздравил NASA с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".

- Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя - телескопа "Джеймс Уэбб". Видимо, 2021 год стал прорывным для многих проектов, - написал представитель российской космической корпорации на своей странице в Facebook.

Также Струговец добавил, теперь необходим, чтобы телескоп благополучно добрался до точки L2, где его встретит российская обсерватория "Спектр-РГ".

Кроме "Роскосмоса", успешный запуск "Уэбба" отметил и президент США Джо Байден. Он поздравил специалистов и заявил, что ""Уэбб" является ярким примером того, чего можно достичь, если мечтаем по-крупному".

Напомним, 25 декабря ракета Ariane 5 доставила телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb) на орбиту. Следующий шаг - доставка его к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Эта точка находится на расстоянии в четыре раза больше от Земли, чем Луна. Старт ракеты прошел с космодрома Куру во Французской Гвиане. Изначально пуск планировался на 18 декабря. Однако несколько раз переносился из-за разных причин.