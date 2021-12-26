Названа черта Зеленского, которая способна привести к войне

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского и его команды может втянуть его страну в полномасштабную войну, а также ухудшить отношения России и США. Об этом пишет в The New York Times журналист Эндрю Крамер.

По его оценке, киевские власти представляют собой уникальный пример того, как к управлению страной приходят напрямую из телевизионных шоу, причем речь идет не только о главе государства, но и о людях, которых он назначил на ключевые посты, в том числе и в Службе безопасности Украины.

"В мире все больше растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причем не только для его страны, - говорится в публикации американской газеты. - Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский заявил, что хочет как можно быстрее разблокировать переговорный процесс по Донбассу.

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что американцы хотят устроить в Донбассе провокацию в стиле "Белых касок".

По его словам, с этой целью в два города Донецкой области доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. По данным российской разведки, на украинской территории находятся около 120 сотрудников американских ЧВК.